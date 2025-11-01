Стоимость реставрации синагоги в Перми превысит 65 миллионов рублей

Речь идёт о здании на улице Екатерининской, 116. Положительное заключение госэкспертизы на проведение работ уже получено. Уточняется, что во время обследования помещение конструкции перекрытий подвала были признаны аварийными. Во время реконструкции заменят элементы стропильной системы и кровли, а также сделают ремонт внутри и снаружи. Проект предусматривает также замену инженерных сетей.