Стоимость реставрации синагоги в Перми превысит 65 миллионов рублей, сообщает «Новый компаньон».
Речь идёт о здании на улице Екатерининской, 116. Положительное заключение госэкспертизы на проведение работ уже получено. Уточняется, что во время обследования помещение конструкции перекрытий подвала были признаны аварийными. Во время реконструкции заменят элементы стропильной системы и кровли, а также сделают ремонт внутри и снаружи. Проект предусматривает также замену инженерных сетей.
В здании проведут небольшую перепланировку. Проект учитывает создание условий для маломобильных граждан и обеспечения пожарной безопасности.
Стоимость работ оценивается в 65,1 миллиона рублей.