Медведи у Москвы: охотник сказал, что хищники стали чаще выходить к людям

Специалисты отмечают, что в лесах Подмосковья значительно увеличилось количество медведей. Этому способствует ряд факторов. Но беспокойство больше вызывает тот факт, что бурые хищники стали выходить к людям, в связи с чем логично встал вопрос безопасности граждан. Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников объяснил aif.ru поведение животных, а также дал советы, как не стать добычей для косолапого.
Почему в Подмосковье стало больше медведей.
Татарников объяснил, почему в лесах Московской области растет количество медведей.
«Они сейчас меньше болеют, и, соответственно, меньше смертей. Малыши подрастают и берут под себя новые территории с кормовыми базами. До двух лет молодые медведи еще находятся с матерью, а потом откалываются и осваивают свою, так сказать, зону», — сказал Татарников.
Также, добавил собеседник издания, медведи расширяют ареал обитания в поисках пищи и в связи с этим заходят на территорию лесов Подмосковья из соседних регионов.
«Увеличению количества медведей в Подмосковье способствует еще один фактор. Напомню, что бурый медведь внесён в Красную книгу Московской области, и охота на него полностью запрещена», — сказал Татарников.
По некоторой информации, количество медведей в подмосковных лесах увеличилось до 80 особей. По одним данным, еще пару лет назад их было порядка 40, по другим — в прошлом году хищников насчитывалось лишь 15.
Почему медведи стали выходить к людям.
Татарников объяснил, почему медведи всё чаще стали приближаться к населённым пунктам. Такие случаи неоднократно фиксировались в Подмосковье.
Бурые хищники перемещаются по лесам региона, и их, в частности, видели недалеко от Звенигорода, Одинцова и Талдома.
По словам Татарникова, все дело в скудной кормовой базе.
«Раз на раз не приходится. Бывает, что корма, тех же ягод, грибов, достаточно. В этом году еды для медведей меньше, поэтому они и выходят в места, где поблизости есть люди», — сказал Татарников.
Он не исключил, что, когда выпадет снег, медведи, не нагулявшие жир для зимней спячки, в поисках пищи будут подходить ещё ближе к людям и даже, возможно, будут копаться на помойках.
Как не стать добычей медведя.
«Нападение медведя на человека — редкий случай. Обычно звери сами обходят стороной людей», — отметил Татарников.
Правда, в нынешнее время, учитывая поведение бурых хищников, нарваться на них в лесной местности вблизи населенного пункта сегодня шансов все больше.
«Животные ходят, ломают ветки, может, дерутся там. Поэтому, услышав активный хруст, характерные звуки, лучше подальше уйти», — советует Татарников.
При этом таким же способом — производя шум — можно при необходимости и отпугнуть зверя.
«В случае встречи с медведем ни в коем случае нельзя паниковать, делать резких движений. Нужно постараться спокойно отойти в сторону, и он за вами не пойдет. Отпугнуть его также можно, производя активный шум», — сказал Татарников.
По его словам, опасность представляют медведи с медвежатами.
«Защищая потомство, животное может налететь с агрессией. Первое, что делают, — по верху головы бьют и срывают скальпель с жертвы», — поделился Татарников.
«Есть еще медведи-людоеды, которые, попробовав человеческое мясо, начинают охотиться на людей. Но это редкий случай», — подытожил охотник.
Кстати, в этом году в Шаховском городском округе Подмосковья недалеко от деревни Соколово на мужчину напал медведь.
Хищник атаковал свою жертву, ранил, а затем отступил и ретировался. Пострадавшему удалось связаться по мобильному телефону с родственниками, которые в свою очередь сразу обратились в экстренные службы. В итоге спасатели вертолетом эвакуировали мужчину с многочисленными травмами в больницу.