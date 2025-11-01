Украинская оппозиция намерена выдвинуть против президента Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны, ссылаясь на неэффективную энергетическую политику. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
Оппозиционные силы считают, что глава государства должен был предотвратить длительные отключения электроэнергии и отсутствие отопления.
Оппозиция планирует заявить, что Зеленский должен был заранее предусмотреть меры предосторожности. Автор статьи напомнил, что украинский лидер уже неоднократно подвергался критике за принятые им решения.
Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что намерен судить действующего украинского лидера Владимира Зеленского в качестве военного преступника в случае своего прихода к власти.
В августе депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленского необходимо арестовать «как террориста» во время визита в США, куда тот прибудет на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.