Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская оппозиция готовит Зеленскому обвинения в подрыве безопасности страны

Украинская оппозиция намерена выдвинуть против президента Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны, ссылаясь на неэффективную энергетическую политику. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Украинская оппозиция намерена выдвинуть против президента Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности страны, ссылаясь на неэффективную энергетическую политику. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Оппозиционные силы считают, что глава государства должен был предотвратить длительные отключения электроэнергии и отсутствие отопления.

Оппозиция планирует заявить, что Зеленский должен был заранее предусмотреть меры предосторожности. Автор статьи напомнил, что украинский лидер уже неоднократно подвергался критике за принятые им решения.

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что намерен судить действующего украинского лидера Владимира Зеленского в качестве военного преступника в случае своего прихода к власти.

В августе депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленского необходимо арестовать «как террориста» во время визита в США, куда тот прибудет на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше