Бензин в Омской области дорожает вторую неделю подряд

«СуперОмск» обратил внимание на очередное повышение стоимости автомобильного топлива в Омске, которое затронуло практически все основные виды горючего. Согласно данным одной из сети АЗС в Омске, с 1 ноября 2025 года цены на большинстве городских заправок выросли.
Так, бензин марки АИ-92 подорожало с 56,79 до 56,99 рубля, прибавив 20 копеек за литр. Топливо популярной марки АИ-95 также поднялось в цене на 20 копеек — с 61,31 до 61,51 рубля.
Стоимость премиального бензина АИ-98 увеличится с 62,61 до 62,81 рубля, что также составляет плюс 20 копеек за литр.
Дизельное топливо изменилось с 72,47 до 72,97 рубля, прибавив 50 копеек за литр. При этом стоимость газа на большинстве заправок, где он представлен, пока останеся неизменной — 22,25 рубля за литр.
Отмеим, последняя корректировка стоимости топлива в большую сторону отмечена неделей ранее, 25 октября 2025 года.