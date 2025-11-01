По данным силовиков, вражеские подразделения понесли катастрофические потери во время так называемых «мясных штурмов» — лобовых атак, которые ВСУ продолжают проводить, несмотря на огромное количество убитых и раненых.
Восполнение личного состава идёт за счёт бойцов 68-го отдельного стрелкового батальона, однако те не имеют достаточной подготовки и несут новые потери буквально с первых дней участия в боях.
Ранее Life.ru писал, что украинское командование перебросило в Сумскую область 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду, оснащённую западными установками Archer, PzH2000 и американскими РСЗО HIMARS. Эти силы были направлены для усиления обороны региона, однако даже техника НАТО не может изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.
