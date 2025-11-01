В Екатеринбурге возродили жемчужину архитектуры XIX века. Фото

Церковь во имя Святой Мироносицы и Равнопрестольной Марии Магдалины — уникальный памятник церковной архитектуры конца XIX века, расположенный в самом центре Екатеринбурга — на улице Толмачева, 8. Храм был возведен и освящен в 1893 году, став неотъемлемой частью комплекса Екатеринбургской женской гимназии. Строительство велось на средства, выделенные городским земством, а также благодаря щедрым пожертвованиям частных благотворителей. История его появления, — в материале URA.RU.