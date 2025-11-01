Звезду мультфильма «Леди и Бродяга» назвали самой нестабильной породой собак

Опытный ветеринар Амир Анвари рассказал, что самой психически нестабильной породой, по его наблюдениям, являются английские кокер-спаниели. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, где делится советами по уходу за питомцами и историями из практики.
Эти собаки известны энергичностью и дружелюбием, когда-то они были невероятно популярны — особенно после выхода мультфильма «Леди и Бродяга». Но, по словам Анвари, за милой внешностью кокеров скрывается непростой характер.
Во-первых, кокер-спаниели могут проявлять агрессию. Некоторые становятся раздражительными даже по мелочам. Один из подписчиков ветеринара рассказал, что его питомец набрасывался, если хозяин не делился едой.
Во-вторых, им свойственна вспыльчивость — они реагируют мгновенно, без предупреждения. Если крупная собака сначала покажет недовольство, кокер может атаковать сразу.
Кроме того, эта порода тяжело переносит одиночество. Долгое отсутствие хозяина вызывает тревогу, что делает собаку ещё более нервной и непредсказуемой.
Анвари отмечает, что с кокером нужно много заниматься, давать нагрузку и уделять внимание воспитанию. Тогда из питомца вырастает преданный, добрый и активный компаньон.
Важно помнить, что кокеры — потомственные охотники. Они выведены для поиска и подачи дичи, поэтому в доме с мелкими животными, особенно птицами, их лучше не держать: охотничий инстинкт может взять верх.
