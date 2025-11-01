Как татарстанцы, вышедшие на пенсию до 2015 года, могут увеличить размер выплаты

С 2015 года при назначении пенсий в расчет стал приниматься индивидуальный пенсионный коэффициент. Для тех, кто оформил пенсию после 1 января 2015 года, баллы за периоды декретных отпусков засчитываются автоматически. А вот до этого времени подобные периоды учитывались лишь как часть трудового стажа. Поэтому женщины, вышедшие на пенсию до 2015 года и имевшие декретные отпуска, могут подать заявление на корректировку пенсии — после добавления ИПК за эти периоды размер их выплат может увеличиться.