Как татарстанцы, вышедшие на пенсию до 2015 года, могут увеличить размер выплаты

Эти баллы начисляются, в том числе и за время, проведенное в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года. О том, как отдельные категории татарстанцев могут увеличить свои выплаты за счет корректировки — в материале «Татар-информа».
С 2015 года при назначении пенсий в расчет стал приниматься индивидуальный пенсионный коэффициент. Для тех, кто оформил пенсию после 1 января 2015 года, баллы за периоды декретных отпусков засчитываются автоматически. А вот до этого времени подобные периоды учитывались лишь как часть трудового стажа. Поэтому женщины, вышедшие на пенсию до 2015 года и имевшие декретные отпуска, могут подать заявление на корректировку пенсии — после добавления ИПК за эти периоды размер их выплат может увеличиться.
Особенно выгоден перерасчет для многодетных матерей, если в годы ухода за детьми они не имели официального места работы или их доход был невысоким. При высокой зарплате пересмотр пенсии может оказаться нецелесообразным, поскольку замена стажа на пенсионные баллы может привести к снижению общей суммы выплат.