Куда сходить в выходные в Иркутске? Митинг-концерт, ночь искусств и многое другое

Митинг-концерт, ночь искусств и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Концерт исполнителя «Дельфин» (16+)
Для концерта подготовлен сет-лист, куда помимо известных хитов, включены раритетные работы с самых первых альбомов музыканта. Песни, которые много лет не исчезают из плейлистов слушателей, прозвучат вновь.
Мероприятие пройдет 2 ноября в 20.00 в Концерт-холле (ex. Дикая лошадь).
Symphony of Glory. Scorpions Tribute Show (12+)
Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Scorpions известна не только своими композициями в классическом стиле хард-рок, но и лирическими балладами. Музыканты трибьют-группы Symphony of glory под аккомпанемент симфонического оркестра представят хиты в собственной обработке.
Концерт состоится 2 ноября в 18.00 в ДК «Орбита».
Высокая классика при свечах (12+)
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии открывает цикл концертов. Выступления артистов пройдут при свечах, что позволит сконцентрироваться на звучании инструментов оркестра, ощутить атмосферу эпохи, подарившей миру произведения наполненные драматизмом, страстью, а также искренностью и простотой.
Концерт пройдет 3 ноября в 19.00 в органном зале Иркутской областной филармонии.
Ночь искусств в «Музейной студии» (6+)
В программе мастер-класс руководителя Школы русской традиционной куклы Нелли Раковой, который пройдет с 14.00 до 16.00. Посетители изготовят узелковую куклу в костюме крестьянки Приангарья. Мастер-класс проводится по предварительной записи.
Презентация парфюма «Из глубины веков» мастерской «ЛеНо» — с 16.30 до 18.30. Посетители услышат три аромата — Елюене (Лена — по-тунгусски), Ая и Мальта, а также их описание от парфюмера Виктора Баринова.
С 18.30 до 19.30 пройдет вечорка «Молодо-зелено, погулять велено!». Посетителям представят интерактивное выступление студентов Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена с русским народными играми и песнями.
Мероприятие пройдет 3 ноября с 14.00 в выставочном отделе «Музейная студия».
Концерт-митинг «Народов много — Родина одна» (0+)
В концерте примут участие вокалисты и хореографические коллективы Иркутска. На сцену выйдут более 100 исполнителей. В День народного единства прозвучат лирические и патриотические композиции. Торжественная программа объединит людей разных возрастов.
Мероприятие пройдет 4 ноября в 13.00 около ДС «Труд».
Концерт «С чего начинается Родина?» (12+)
В программе прозвучат композиции «С чего начинается Родина?», «Русское поле», «Отчий дом», «Я люблю тебя, Россия», а также песни военных лет. Гости ощутят масштаб и духовную мощь страны. Программа способствует просвещению, укреплению патриотических чувств и нравственному воспитанию.
Концерт состоится 4 ноября в 18.00 в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского.