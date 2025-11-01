Куда сходить в выходные в Иркутске? Митинг-концерт, ночь искусств и многое другое

Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Scorpions известна не только своими композициями в классическом стиле хард-рок, но и лирическими балладами. Музыканты трибьют-группы Symphony of glory под аккомпанемент симфонического оркестра представят хиты в собственной обработке.