Сомнолог поставил точку в спорах о вечной молодости во сне

Истории о людях, якобы проспавших годы и не изменившихся внешне, давно будоражат воображение. Профессор кафедры терапии и семейной медицины ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, соавтор книги «Преднамеренное спокойствие», д.м.н, заслуженный врач РФ Роман Бузунов поставил точку в спорах, можно ли сохранить молодость во сне.
— То, что человек не стареет во сне, а потом резко стареет после пробуждения, — тоже миф, не имеющий научных оснований. Биологическое старение — непрерывный процесс, связанный с метаболизмом, делением клеток и изменениями ДНК, — рассказал Бузунов в беседе с KP.RU.
Даже во сне или при снижении обмена веществ эти процессы продолжаются. По словам эксперта, пациенты, длительно находящиеся в коме или вегетативном состоянии, стареют так же, как и здоровые люди.
— У них снижается мышечная масса, возникают контрактуры (фиксированные ограничения движений в суставах из-за изменений сухожильного аппарата), возрастные изменения кожи и сосудов, — добавил сомнолог.
По словам Бузунова, даже нашумевший случай Надежды Лебединой из Днепропетровска не имеет под собой научного объяснения и относится к области легенд, а не медицины.