Сомнолог поставил точку в спорах о вечной молодости во сне

— То, что человек не стареет во сне, а потом резко стареет после пробуждения, — тоже миф, не имеющий научных оснований. Биологическое старение — непрерывный процесс, связанный с метаболизмом, делением клеток и изменениями ДНК, — рассказал Бузунов в беседе с KP.RU.