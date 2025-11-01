Ричмонд
За последние сутки в Омской области резко возросло количество пожаров

Омским спасателям пришлось выезжать на борьбу с огнем 21 раз.

Источник: Комсомольская правда

Количество пожаров за одни сутки возросло на территории Омской области в 5 раз. Если с 30 на 31 октября спасатели отчитались о 4 фактах вышедшего из-под контроля огня, то с 31 октября на 1 ноября пожарным пришлось применять навыки 21 раз.

У омских сотрудников МЧС выдались непростые сутки. Спасателям пришлось выезжать 21 раз на тушение пожаров и 5 раз на ликвидацию последствий ДТП. В селе Дружино минувшей ночью горел жилой дом — информация поступила на пульт дежурного в 03:51. Пожар был настолько масштабен, что на его ликвидацию были задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники. Сейчас дознаватели устанавливают причину этого пожара. О жертвах и пострадавших в огне пока информации нет.