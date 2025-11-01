Создан новый вид береговых опор для использования при лесосплаве

«Зачастую бывает, что наплавные объекты, например плоты или баржи, нужно закрепить на воде в месте, где нет дорог. В этом случае мобильная опора фактически незаменима. Сейчас в качестве временного крепления могут быть использованы сплавные якоря, или якоря Холла, но их установка не везде возможна. Нужна техника, чтобы привезти изделие массой 1,5 тонны, запахать его в землю. Стоимость такого якоря — около полутора миллионов рублей. Затраты на изготовление предлагаемой опоры в 10−20 раз меньше, в зависимости от конкретных условий», — рассказал один из авторов разработки, профессор кафедры геодезии и земельного кадастра САФУ Сергей Посыпанов.