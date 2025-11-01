Можно ли живого человека по ошибке признать мертвым: сомнолог описал реальные случаи

Истории о похороненных заживо кажутся невероятными, но внимание к ним сохраняется из-за легенд и страхов прошлого. Профессор кафедры терапии и семейной медицины ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, руководитель Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках, соавтор книги «Преднамеренное спокойствие», д.м.н, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал KP.RU, могут ли живого человека по ошибке признать мертвым.
— Человек может кратковременно потерять сознание из-за болезни или травматического шока, а его посчитают умершим и отвезут в морг — такие случаи описаны. Наверное, врачи там были некомпетентные или нетрезвые, — заверил Бузунов.
По словам эксперта, современные технологии сегодня дают возможность с высокой точностью определить, жив человек или умер. Для этого специалисты проверяют работу мозга и сердца.
— Бывает, что сердце бьется при отсутствии признаков функционирования мозга. В этом случае современная медицина считает, что человек умер, и системы жизнеобеспечения отключают, — пояснил специалист.
Легенда о Гоголе, боявшемся быть похороненным заживо, до сих пор интригует. Однако современная медицина надежно отличает смерть от кратковременной потери сознания.