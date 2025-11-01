В выходные дни на МЦД-2 изменится расписание движения поездов

Чтобы отправиться в центр с указанных станций, можно доехать до станции Красный Строитель, перейти на станцию «Улица Академика Янгеля» (для пересадки можно воспользоваться наземным транспортом) и продолжить путь на метро. Чтобы попасть в центр со станции Покровское, пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом и станциями метро «Улица Академика Янгеля» или «Пражская».