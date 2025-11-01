В выходные дни на МЦД-2 изменится расписание движения поездов

С 2 по 4 ноября значительно изменится движение на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Сквозные поездки ограничат, поезда проследуют с увеличенными интервалами и без остановок на некоторых станциях.
После 20:00 2 ноября до 14:00 3 ноября от станции Люблино до Красного Строителя не будет движения поездов в сторону Подольска на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское. Поезда в сторону Нахабина проследуют с интервалом до 1,5 часа.
На участке от станции Царицыно до станции Подольск поезда будут ходить с интервалом 30 минут без остановок, кроме станции Остафьево.
Поезда со стороны Подольска с остановками на станциях Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца и Красный Строитель будут ходить каждый час только до Красного Строителя.
3 ноября с 14:00 до 19:30 на участке между станциями Люблино и Красный Строитель не будет движения поездов в обе стороны на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское.
От станции Царицыно до Подольска поезда проследуют с интервалом 30 минут без остановок, кроме Остафьева.
Поезда со стороны Подольска с остановками на станциях Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца и Красный Строитель будут ходить каждый час только до Красного Строителя.
Чтобы отправиться в центр с указанных станций, можно доехать до станции Красный Строитель, перейти на станцию «Улица Академика Янгеля» (для пересадки можно воспользоваться наземным транспортом) и продолжить путь на метро. Чтобы попасть в центр со станции Покровское, пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом и станциями метро «Улица Академика Янгеля» или «Пражская».
После 19:30 3 ноября до 14:00 4 ноября от станции Перерва до Подольска поезда в обе стороны будут ходить по пути на Подольск с интервалом до 2,5 часа.
От станции Царицыно до Подольска поезда проследуют с интервалом 30 минут без промежуточных остановок, кроме станции Остафьево.
4 ноября с 14:00 до 20:00 интервалы движения на Курском направлении частично увеличат до 30−40 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Курской.
На Рижском направлении с 20:00 2 ноября до 20:00 4 ноября от станции Курская до Тушинской интервалы движения частично увеличат до 1 часа 20 минут, от Тушинской до Нахабина — до одного часа.
От станции Красный Балтиец до Щукинской поезда в обе стороны пойдут по пути на Подольск. Часть поездов со стороны Нахабина проследует от и до Тушинской.
В период, когда значительно изменится движение, на станциях будут дежурить сотрудники. К ним можно обратиться в случае возникновения вопросов.
Кроме того, увеличили число рейсов наземного транспорта, чтобы пассажиры могли как можно быстрее добраться до необходимых мест.
С 2 по 4 ноября пройдут работы по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно и капитальному ремонту пути на участке от Щукинской до Красного Балтийца. Они повлияют на привычное расписание поездов. Чтобы не изменять движение в будни, когда людям особенно важно быть вовремя на работе или других важных встречах, работы запланировали на выходные и объединили, чтобы избежать дополнительных изменений графика.
Пассажиров просят заранее сверяться с расписанием движения поездов на сайте перевозчика, уточнять информацию на табло и обращать внимание на звуковое оповещение на станциях. Кроме того, им рекомендуют по возможности пользоваться метро или наземным транспортом.