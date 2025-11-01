Ричмонд
Красноярцев попросили не верить фейку о ДТП с новым автобусом на газе

В администрации Красноярска назвали фейком информацию о ДТП с новым автобусом на газомоторном топливе.

На фотографии, которая гуляет по сети, изображен МАЗ маршрута № 12, якобы разбитый в аварии.

«Вот такая картинка рассылается по мессенджерам в Красноярске. Спешим вас успокоить. Ни один новый автобус на газомоторном топливе не попадал в подобную аварию. Так что эта картинка — фейк», — написала пресс-служба мэрии.

На самом деле оригинальный снимок можно найти на сайте «Автобусный транспорт». Автор сделал его 16 октября — в первый день работы газомоторного автобуса на линии. Вероятно, фотографию отредактировали при помощи искусственного интеллекта — если рассмотреть людей на фоне, можно увидеть нереалистичные лица и неразборчивые надписи.