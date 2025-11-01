Попытка номер два: Азиатские юношеские игры пройдут в Узбекистане в 2029 году

Что ж, остаётся только надеяться, что Ташкент действительно станет ареной больших спортивных надежд для молодёжи Азии. Ну, а если что-то снова пойдёт не так — у нас уже накопился немалый опыт объяснений, почему не получилось. Но хочется верить, что в 2029 году главный старт всё-таки прозвучит не где-то ещё, а именно в столице Узбекистана.