Попытка номер два: Азиатские юношеские игры пройдут в Узбекистане в 2029 году

Vaib.uz (Узбекистан. 1 ноября). В Бахрейне состоялась торжественная церемония закрытия III Азиатских юношеских игр. Во время мероприятия было официально объявлено: Ташкент станет хозяином IV Азиатских юношеских игр, которые пройдут в 2029 году. Для Узбекистана это шанс не только подтвердить свой статус крупной спортивной державы, но и, наконец, реализовать то, что не удалось в прошлый раз.
История вопроса.
Это уже вторая попытка для Узбекистана войти в спортивную историю континента. Впервые о проведении Азиатских юношеских игр в Ташкенте договорились ещё в 2019 году, и решение принималось на уровне Олимпийского совета Азии в Дохе. Строительство масштабных спортивных объектов в новом районе столицы шло ударными темпами, в проект вложили, по разным оценкам, около 300 миллионов долларов.
Но затем наступила та самая традиционная «неожиданность»: выяснилось, что строительство Олимпийского города не укладывается в сроки. Национальный олимпийский комитет официально объяснил: объекты к назначенной дате не будут готовы, так что эстафету передали Бахрейну.
Надежда умирает последней.
Теперь у Узбекистана появился второй шанс — и кажется, что на этот раз упустить его никто не даст. Власти активно строят инфраструктуру в Новом Ташкенте, не скупясь на бюджеты и амбиции. К 2029 году, если верить обещаниям, на территории Нового Ташкента будет всё и, возможно, даже ветка метро.
В этот раз всё выглядит куда логичнее — времени на подготовку достаточно, и теперь уже никаких отговорок быть не должно. По крайней мере, чиновники рапортуют о прогрессе, а спортивные федерации уже потирают руки в ожидании крупных стартов.
Осторожный оптимизм.
Что ж, остаётся только надеяться, что Ташкент действительно станет ареной больших спортивных надежд для молодёжи Азии. Ну, а если что-то снова пойдёт не так — у нас уже накопился немалый опыт объяснений, почему не получилось. Но хочется верить, что в 2029 году главный старт всё-таки прозвучит не где-то ещё, а именно в столице Узбекистана.