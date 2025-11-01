Надземную кольцевую линию метро в Ташкенте вновь не запустили? Администрация подземки пока молчит

Официальных сообщений нет, объяснений — тоже. Хотя кто знает — может, сегодня в течение дня и появится радостная новость, что метро уже поехало, а пассажирам об этом просто, как обычно, забыли сообщить.
Хроника бесконечного «временного» ремонта.
Что происходит с этим многострадальным проектом — вопрос, на который никто не спешит отвечать. Запуск откладывается уже не первый раз: «летний» дедлайн тихо сдулся, затем сроки съехали сначала на октябрь, затем на ноябрь, а теперь, похоже, линия уходит в режим «ждите, когда-нибудь обязательно поедет».
Причём ремонтные работы идут с начала июня, и что конкретно там ремонтируют — загадка не только для пассажиров, но, кажется, и для самой администрации метро. Раньше представители «подземки» обещали закончить всё за три месяца, но каким-то магическим образом сроки ремонта растянулись на целых пять и когда будет свет в конце туннеля, неясно до сих пор.
Что стало причиной этих «грандиозных» работ, сколько на них потратили из бюджета, и какие именно «недостатки» были обнаружены транспортной прокуратурой — об этом общественность узнаёт лишь по редким туманным намёкам.
Мантра безопасности и реальность для пассажиров.
Из официальных заявлений метрополитена известно только то, что на линии были проведены масштабные проверки, после которых специалисты устранили выявленные «недостатки». Среди них — выравнивание путей, замена шпал, обследование дренажной системы, проверка щебёночного балласта. Всё звучит серьёзно, но почему эти работы превратились в эпопею, не объясняет никто.
В самом метрополитене продолжают стоять на своём: всё это, мол, международный опыт, так принято — после определённого периода эксплуатации требуется профилактика и ремонт. Правда, почему в других странах такие работы занимают максимум пару дней или недель, а не целых пять месяцев, в «подземке» предпочитают не уточнять. Тем более, что самые ранние участки этой линии были открыты в сентябре 2020 года, а последние — в марте 2024 года. То есть даже в самом крайнем случае около пяти лет эксплуатации.
Остаётся только догадываться, не кроется ли где-то внутри этой эстакады серьезная проектная ошибка, которую теперь приходится героически переделывать. Или, может быть, нам стоит привыкать к мысли, что раз в несколько лет кольцевая линия будет уходить в долгий отпуск? Тогда уж проще было бы построить обычный трамвай — и дешевле, и привычнее для ташкентцев.
Ещё интереснее — почему подземные линии метро у нас не требуют таких «эпичных» ремонтов? Может, всё дело не в международном опыте, а в особенностях местной стройки и контроля качества?
Итог: никаких новых дат, никаких объяснений, никаких извинений. Пассажирам остается только ждать — и надеяться, что когда-нибудь метро всё-таки откроется. А пока столичные жители, как обычно, штурмуют городские автобусы и вспоминают, что в Ташкенте с общественным транспортом всегда всё было «по-особенному».
Так, что, если вы вдруг ждали новость о запуске кольцевой линии метро — расслабьтесь и займитесь чем-нибудь полезным. Администрация подземки молчит. Возможно, она тоже застряла где-то в автобусе в пробке между «Технопарком» и «Кипчаком».