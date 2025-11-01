Надземную кольцевую линию метро в Ташкенте вновь не запустили? Администрация подземки пока молчит

В самом метрополитене продолжают стоять на своём: всё это, мол, международный опыт, так принято — после определённого периода эксплуатации требуется профилактика и ремонт. Правда, почему в других странах такие работы занимают максимум пару дней или недель, а не целых пять месяцев, в «подземке» предпочитают не уточнять. Тем более, что самые ранние участки этой линии были открыты в сентябре 2020 года, а последние — в марте 2024 года. То есть даже в самом крайнем случае около пяти лет эксплуатации.