Жителей Башкирии предупредили об опасностях тонкого льда

В ноябре на водоемах Башкирии уже может образоваться первый лед, который слишком хрупкий и не выдерживает вес человека. Об этом местных жителей предупредили в главном управлении МЧС по региону.

Источник: МЧС РФ

Как отметили спасатели, нельзя выходить на лед, особенно в начале ноября.

«Если лед уже покрыл водоем, его толщина должна быть не менее 10 сантиметров для одного человека», — пояснили в МЧС.

Между тем сегодня в Башкирии стартовала профилактическая акция «Тонкий лед», которая продлится до 30 ноября.

Цель — акцентировать внимание на том, как может быть опасен выход на неокрепший лед. В ходе рейдов и патрулирования сотрудники МЧС напомнят жителям об опасности нахождения на реках, прудах и озерах в период ледообразования. Пока лёд не достиг определенной толщины, выход на лёд запрещён и смертельно опасен, заключили спасатели.

Ранее синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.