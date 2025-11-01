Жителей Башкирии предупредили об опасностях тонкого льда

Цель — акцентировать внимание на том, как может быть опасен выход на неокрепший лед. В ходе рейдов и патрулирования сотрудники МЧС напомнят жителям об опасности нахождения на реках, прудах и озерах в период ледообразования. Пока лёд не достиг определенной толщины, выход на лёд запрещён и смертельно опасен, заключили спасатели.