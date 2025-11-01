Концерн «Калашников» начнет производство ЗРК «Крона» в 2026 году

Новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э» будет запущен в серийное производство в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.
По словам Лушникова, комплекс успешно прошел все необходимые испытания летом текущего года и находится в высокой степени готовности. Концерн «Калашников» активно предлагает «Крону-Э» всем заинтересованным сторонам.
Кроме того, Лушников отметил, что концерн также ведет разработку зенитных дронов. ЗРК «Крона-Э» предназначен для защиты важных объектов от различных средств поражения, в том числе от беспилотников среднего класса. Комплекс оснащен четырьмя ракетами 9М333 и шестью ракетами 9М340 с зоной поражения по дальности до шести километров и по высоте от 0,03 до 3,5 километра, передает «Коммерсантъ».
Помимо этого, в России завершились испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». В чем отличительные особенности этой ракеты, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.
29 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По его словам, ничего подобного в мире не существует. Военный обозреватель Александр Бутырин объяснил, как «Посейдон» меняет расклад сил в мире.