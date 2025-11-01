Найдут и покарают: полковник сказал, что ждет боевиков ВСУ за пытки пленных

Российские бойцы, которые возвращаются из украинского плена, рассказывают о чудовищных пытках, которые к ним применяли. Постоянные избиения, травля собаками, использование для пыток электрического стула — лишь небольшой список того, через что приходится проходить военнопленным на Украине. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, кто именно может быть причастен к издевательствам над солдатами ВС РФ, и какое наказание понесут изверги.
Кто пытает российских бойцов.
Матвийчук отметил, что в основном пытки проводят участники националистических подразделений типа «Кракена»*, «Азова»* и других им подобных.
«Первоначально вступление в ряды этих организаций было трендом. То есть было модно выкидывать руку в гитлеровском приветствии, драться с русским и так далее. Но через время всех вяжут кровью, преступлениями и, собственно говоря, вынуждают делать разные ужасные вещи. Это своего рода уголовный прием для того, чтобы никто не смог соскочить и раствориться в тумане», — отметил военный эксперт.
Полковник добавил, что по рассказам офицеров и солдат, побывавших в плену, пытки украинские боевики чаще всего проводят в невменяемом состоянии: под воздействием наркотиков или алкоголя.
Пытают российских военнопленных током.
Одна из изощренных пыток, которую применяют в ВСУ к российским военнопленным, — пытка током, рассказал Матвийчук.
«Это не электрический стул, как в США, предназначенный для мгновенного убийства. Здесь, скорее всего, берут от телефона коммутатор, например, от ТА-57, он дает ток высокой силы, который парализует внешние нервные окончания. Человек, к которому применяется такая пытка, испытывает страшные боли, у него появляются судороги, иногда он теряет сознание», — отметил Матвийчук.
При этом для противника применение такой пытки — просто мультик под названием «Украина понад усе», констатировал военный эксперт.
«То есть они, невзирая на то, что это пренебрежение человеческим достоинством, реальное издевательство над человеком, пользуются этим прибором», — сказал полковник.
Палачей вычисляют и уничтожают.
Боевиков ВСУ, которые проводят пытки над российскими военнопленными, при первой возможности уничтожают. Кого-то, конечно же, осудяют, скорее всего, на пожизненный срок.
«В следственном отделе работает специальная группа дознавателей, которые вычисляют украинских палачей, заносят их в черный список, чтобы потом отловить и предать суду, как того требует закон. Кроме того, при первой возможности садистов ВСУ уничтожают в зоне СВО», — отметил Матвийчук.
Есть несколько случаев, когда специально по тем местам, где находились эти негодяи, наносились удары бомбами и ракетами, подытожил полковник.
* Организация, признанная террористической в России.