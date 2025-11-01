В Красноярске откроется выставка молодых художников

«Главный фокус программы — исследование того, как рождается разговор в искусстве: между художником и зрителем, человеком и средой, личным и общим. “Сообщество” — это не просто выставка, а живое пространство смыслов, где через живопись, инсталляции, видеоарт, фотографию, объект и перформанс участники ищут собственные формы высказывания. Мы создаём среду, в которой молодой художник может не бояться быть услышанным», — говорит Валентина Аверина, автор и руководитель проекта.