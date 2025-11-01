В Красноярске откроется выставка молодых художников

В экспозиции представят свои работы 30 молодых художников Красноярска, объединившихся вокруг темы «Диалог». На протяжении двух месяцев участники резиденции создавали авторские проекты, участвовали в менторских сессиях с художниками, философами и культурными деятелями города. Для многих из них этот сезон стал первой возможностью поработать в профессиональной творческой среде, где ценится не только индивидуальное высказывание, но и коллективное взаимодействие.
По словам руководителя проекта Валентины Авериной, ключевая идея резиденции — исследование коммуникации в искусстве.
«Главный фокус программы — исследование того, как рождается разговор в искусстве: между художником и зрителем, человеком и средой, личным и общим. “Сообщество” — это не просто выставка, а живое пространство смыслов, где через живопись, инсталляции, видеоарт, фотографию, объект и перформанс участники ищут собственные формы высказывания. Мы создаём среду, в которой молодой художник может не бояться быть услышанным», — говорит Валентина Аверина, автор и руководитель проекта.
В этом году формат проекта был расширен: впервые к участию пригласили не только художников, но и молодых кураторов. Четыре специалиста в области современного искусства прошли собственный образовательный и практический путь — от разработки экспозиции до сопровождения участников в процессе создания работ.
Начало экскурсии в день открытия — в 19:00, сообщает мэрия.
Посетить выставку можно до 30 ноября по адресу: ул. Аэровокзальная, 10, ежедневно с 10:00 до 22:00. 16+