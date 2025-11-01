Мэрия рассказала о зачистке Красноярска от наркорастений

«В основном это участки открытого грунта, которые заросли травой. Они есть и в районах многоэтажной застройки, и на пустырях, и в микрорайонах частного сектора. Попадают на городскую территорию наркосодержащие растения чаще всего с привозным грунтом. Еще один путь — это смеси семян, которые применяют для обновления газонов и клумб. Просто выполоть такие растения нельзя, они должны быть утилизированы определённым способом в специальной печи. Делать это могут только организации, имеющие лицензии. Их определяют по итогам конкурсных процедур. Исполняющий муниципальный контракт подрядчик обязан зафиксировать на фото или видео факты произрастания такой травы перед уничтожением, после чего отчёты предоставляются в правоохранительные органы», — пояснили в администрации.