Банки начнут получать премии за возврат денег жертвам мошенников

Как сообщает газета «Ведомости», НСПК запустила систему межбанковского вознаграждения в рамках сервиса «Добрая воля». Банки смогут возвращать пострадавшим деньги и получать бонус в размере 5% от суммы транзакции. При этом максимальная премия составит пять тысяч рублей за одну операцию.