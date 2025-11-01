За октябрь в Омске родилось 17 двоен и одна тройня

В Омске родилось 1 289 детей. Больше всего малышей приняли в Региональном клиническом перинатальном центре — 587. В Областной клинической больнице появилось на свет 409 новорождённых, в роддоме № 6 — 293. Наибольший перевес в пользу мальчиков зафиксирован в перинатальном центре, где на свет появились 313 мальчиков и 274 девочки.