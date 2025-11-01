Ричмонд
За октябрь в Омске родилось 17 двоен и одна тройня

Всего родившихся в регионе мальчиков оказалось немного больше, чем девочек.

Источник: Om1 Омск

В октябре 2025 года в Омской области на свет появился 1 351 новорождённый. Из них 689 — мальчики, 662 — девочки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В Омске родилось 1 289 детей. Больше всего малышей приняли в Региональном клиническом перинатальном центре — 587. В Областной клинической больнице появилось на свет 409 новорождённых, в роддоме № 6 — 293. Наибольший перевес в пользу мальчиков зафиксирован в перинатальном центре, где на свет появились 313 мальчиков и 274 девочки.

В октябре также зарегистрировано 17 двоен и одна тройня. В районах области родилось 62 ребёнка. Лидерами стали Исилькульская и Тарская ЦРБ — по 15 младенцев. В Большереченской родились девять малышей, в Калачинской — восемь.

«Поздравляю родителей малышей с появлением новых жизней и желаю новорождённым здоровья!» — сказал Дмитрий Маркелов.