Обращение Игоря Кобзева в День народного единства

Уважаемые жители Иркутской области! День народного единства, который Россия отмечает 4 ноября, вновь символизирует сплочение нашего народа, как это случилось более четырех веков назад при освобождении Москвы от польских захватчиков в 1612 году.

Источник: Правительство Иркутской области

Уже тогда, в незапамятные времена, наши предки приготовили и вручили потомкам драгоценный дар, который теперь передается из поколения в поколение. Это святая забота об Отечестве, готовность отстоять и защитить Родину, неизбывная жажда справедливости.

Неудивительно, что сегодня наши земляки, участвующие в специальной военной операции, так же демонстрируют мужество и героизм, как их отцы и деды в битвах Великой Отечественной войны. Эти качества заключены в уважении к старшим членам семьи, желании быть достойными их подвигов и свершений, «зашиты» в генетический код России.

Именно поэтому мы открыли дорогу в космос всему человечеству, приручили мирный атом, достигли высот в развитии культуры, науки, образовании. Многонациональная Иркутская область дорожит братством народов, живущих в Приангарье, общими для всей страны надеждами и помыслами.

Уверен, что День народного единства будет способствовать укреплению взаимопомощи и патриотизма, станет праздником каждого жителя нашего региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.