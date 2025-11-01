Обращение Игоря Кобзева в День народного единства

Уже тогда, в незапамятные времена, наши предки приготовили и вручили потомкам драгоценный дар, который теперь передается из поколения в поколение. Это святая забота об Отечестве, готовность отстоять и защитить Родину, неизбывная жажда справедливости.
Неудивительно, что сегодня наши земляки, участвующие в специальной военной операции, так же демонстрируют мужество и героизм, как их отцы и деды в битвах Великой Отечественной войны. Эти качества заключены в уважении к старшим членам семьи, желании быть достойными их подвигов и свершений, «зашиты» в генетический код России.
Именно поэтому мы открыли дорогу в космос всему человечеству, приручили мирный атом, достигли высот в развитии культуры, науки, образовании. Многонациональная Иркутская область дорожит братством народов, живущих в Приангарье, общими для всей страны надеждами и помыслами.
Уверен, что День народного единства будет способствовать укреплению взаимопомощи и патриотизма, станет праздником каждого жителя нашего региона.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.