Обращение Игоря Кобзева в День народного единства

Неудивительно, что сегодня наши земляки, участвующие в специальной военной операции, так же демонстрируют мужество и героизм, как их отцы и деды в битвах Великой Отечественной войны. Эти качества заключены в уважении к старшим членам семьи, желании быть достойными их подвигов и свершений, «зашиты» в генетический код России.