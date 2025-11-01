Экономист назвал четыре причины заката эры торговых центров в России

Щербаченко добавил, что современные покупатели ожидают от офлайн-ритейла не только широкий ассортимент, но и уникальный опыт покупок, возможность взаимодействия с продуктом (например, примерка), а также дополнительные услуги (удобные зоны отдыха, кинотеатры и фудкорты). Всё это должно дополнять онлайн-шопинг, который стал более привычным, говорит экономист.