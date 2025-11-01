Суд вернул степень доктора наук экс-владельцу производителя «Мирамистина»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Суд в Москве вернул степень доктора экономических наук бывшему владельцу производителя «Мирамистина», депутату Госдумы Андрею Горохову, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, в 2012 году Горохов в диссертационном совете при РГГУ защитил диссертацию на тему «Модернизация управления устойчивым развитием промышленных фармацевтических компаний», ему присудили ученую степень.
Однако позднее активисты «Диссернета» (сооснователь проекта Андрей Заякин* признан иноагентом) инициировали проверку из-за наличия в диссертации «заимствований, выполненных с нарушением порядка использования заимствованного материала из работ» и «отсутствия научной новизны». В 2021 году Минобрнауки лишило Горохова степени.
Тогда он обратился в суд. По мнению суда, Горохов фактически «был лишен возможности давать исчерпывающие пояснения и представлять аргументированные возражения на заявление о лишении ученой степени». К тому же вопрос о заимствованиях уже рассматривался в 2015 году, тогда нарушений не нашли, поэтому не имели права поднимать его повторно. Суд пришел к выводу о нарушении процедуры.
«Обязать восстановить ученую степень», — сказано в судебных документах.
Решение вступило в законную силу.
По данным СМИ, Горохов был владельцем компании «Инфамед-К», которая выпускает «Мирамистин». После избрания депутатом он передал компанию сыну.
* признан иноагентом.