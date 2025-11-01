Суд вернул степень доктора наук экс-владельцу производителя «Мирамистина»

Тогда он обратился в суд. По мнению суда, Горохов фактически «был лишен возможности давать исчерпывающие пояснения и представлять аргументированные возражения на заявление о лишении ученой степени». К тому же вопрос о заимствованиях уже рассматривался в 2015 году, тогда нарушений не нашли, поэтому не имели права поднимать его повторно. Суд пришел к выводу о нарушении процедуры.