Жителей Иркутска призывают сдать незарегистрированное оружие

Мероприятия по возмездному приему организованы ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии.
При добровольной сдаче оружия граждане освобождаются от уголовной ответственности. За это положено вознаграждение: боевое оружие — 20 тысяч рублей, нарезное — 15 тысяч рублей, гладкоствольное и обрезы — 7 тысяч рублей, взрывные устройства — 8 тысяч рублей.
Также жителям Иркутска напоминают о возможности приобрести и передать оружие для участников специальной военной операции. Горожане могут выбрать ружье в специализированном магазине и оплатить его. После этого составляется договор и акт приема-передачи, покупку на руки не выдают.
Другим способом является сдача личного оружия. Граждане могут обратиться в лицензионно-разрешительный отдел по месту учета оружия, где выполнят сверку и подготовят документы для передачи. В договоре имеется обязательная строка об отправке ствола в зону СВО.
Как сообщает пресс-служба администрации города, уже составлено 230 договоров и актов передачи единиц снаряжения. Особой потребностью у военнослужащих является огнестрельное многозарядное оружие 12 калибра помповой системы перезарядки или полуавтомат, а также патроны к нему.
За 2024 год жители Прибайкалья добровольно сдали 58 единиц разного оружия. Сумма выплат составила около 293 тысяч рублей.