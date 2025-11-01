В Красноярске мигранта лишили гражданства РФ за тяжкие преступления

Мужчина 1996 года рождения получил российский паспорт в 2014 году. Однако в 2018 году Кировский районный суд Красноярска признал его виновным в совершении особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 134 УК РФ) и приговорил к 3 годам колонии. Позже, в 2025 году, Октябрьский районный суд города вынес новый обвинительный приговор по статьям о заведомо ложном доносе и нарушении порядка отбывания наказания.