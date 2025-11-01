Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам

«Мы готовы идти на диалог. Но если регулировать, то регулировать нужно всех, с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов», — заявил директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике. Оно транслировалось на сайте Госдумы. Директор подчеркнул, что каждая группа компаний по идее имеет возможность предоставлять особые условия своим клиентам, и, по его мнению, непонятно, почему маркетплейсы должны быть лишены возможности продвигать свои продукты.