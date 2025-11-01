Вильфанд сообщил, что в шести округах России ожидается теплый ноябрь

Теплый ноябрь ожидается в шести федеральных округах страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Так, температура выше нормы ожидается в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском округах России.
Помимо этого, на большей части Дальнего Востока, Якутии, Хабаровского края температура ожидается близкой к привычным значениям, а на севере Камчатского края и на Чукотке — ниже нормы, так как зима туда приходит раньше.
— На азиатской части виден очаг тепла в ноябре, в Сибири температура также будет около и выше нормы, — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.
Метеоролог ранее рассказал, что с 1 ноября в Москве начнет формироваться область высокого давления. При этом до конца следующей рабочей недели в городе температура сохранится в диапазоне от плюс трех до плюс пяти градусов. Такой температурный режим превышает норму на 5−6 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в столице теплая и влажная погода сохранится в начале ноября.