«Поезд здоровья» в ноябре отправится в командировку по восточным станциям Красноярской магистрали

Ноябрьская командировка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдет в Иркутской области и на востоке Красноярского края.
Сначала передвижная поликлиника побывает на двух самых восточных станциях магистрали:
9 ноября — Тагул, 10 ноября — Саранчет.
Затем состав переедет в Красноярский край и начнет работать в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе:
11 ноября — Ельник,
Далее поезд здоровья совершит остановки на станциях региона в Ирбейско-Саянском муниципальном округе:
Последней станцией ноябрьского маршрута станет город Уяр: здесь врачи «Поезда здоровья» проведут прием
Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.
Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований. Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).