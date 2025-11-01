Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поезд здоровья» в ноябре отправится в командировку по восточным станциям Красноярской магистрали

Сначала передвижная поликлиника побывает на двух самых восточных станциях: 9 ноября — Тагул, 10 ноября — Саранчет.

Ноябрьская командировка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдет в Иркутской области и на востоке Красноярского края.

Сначала передвижная поликлиника побывает на двух самых восточных станциях магистрали:

9 ноября — Тагул, 10 ноября — Саранчет.

Затем состав переедет в Красноярский край и начнет работать в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе:

11 ноября — Ельник, 12—13 ноября — Абакумовка.

Далее поезд здоровья совершит остановки на станциях региона в Ирбейско-Саянском муниципальном округе:

14—16 ноября — Ирбейская, 17—19 ноября — Саянская.

Последней станцией ноябрьского маршрута станет город Уяр: здесь врачи «Поезда здоровья» проведут прием 20—22 ноября.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований. Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).