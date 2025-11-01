Россиянам рассказали о новой схеме мошенников накануне «черной пятницы»

Напомним, что в ноябре традиционно проходят две крупные акции — «11.11» (Всемирный день шопинга) и «черная пятница». В этом году они состоятся уже в девятый и 12-й раз, соответственно: «11.11» стартовала на маркетплейсах раньше обычного, а «черная пятница» начнётся 28 ноября и продлится несколько дней.