Россиянам рассказали о новой схеме мошенников накануне «черной пятницы»

Юрист Мария Негробова рассказала РИА «Новости», что перед крупными ноябрьскими распродажами активизировались кибермошенники, использующие поддельные QR-коды.
По её словам, злоумышленники размещают их в общественных местах или в онлайн-рекламе, чтобы перенаправить пользователей на фишинговые сайты или установить вредоносные программы на смартфон.
Схема выглядит безобидно: жертве предлагают получить промокод со скидкой в популярный магазин, просят зарегистрироваться на настоящем сайте, а затем — отправить в Telegram-бот скриншот с личными данными. В результате пользователи сами раскрывают своё имя, дату рождения и данные банковской карты.
Негробова отметила, что киберпреступники постоянно придумывают новые способы обмана, особенно в период распродаж.
Напомним, что в ноябре традиционно проходят две крупные акции — «11.11» (Всемирный день шопинга) и «черная пятница». В этом году они состоятся уже в девятый и 12-й раз, соответственно: «11.11» стартовала на маркетплейсах раньше обычного, а «черная пятница» начнётся 28 ноября и продлится несколько дней.
