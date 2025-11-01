Суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру челябинской птицефабрики Родину

Обвиняемый, воспользовавшись доверием своего руководства, заключил договоры на оказание предприятию услуг. Хотя работы фактически проведены не были. Контрагентом, с которым Родин заключал договор, оказалась его родная сестра. После перевода денег, он их обналичивал и тратил на собственные нужды, рассказал источник URA.RU.