В красноярском кардиоцентре прооперировали двойняшек с одинаковым пороком сердца

«Тетрада Фалло относится к частым врожденным порокам сердца с хорошим результатом хирургического лечения, но такого, чтобы были двойняшки — бывает крайне редко. Обе девочки хорошо перенесли операцию, все прошло в плановом порядке, мы полностью исправили порок сердца. После таких операций дети не отстают в развитии и не имеют физических ограничений», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов.