В красноярском кардиоцентре прооперировали двойняшек с одинаковым пороком сердца

Порок сердца у двойняшек был выявлен еще во время беременности мамы. Учитывая, что данный порок успешно оперируется, дети родились доношенными и в срок. Детей с таким пороком необходимо оперировать в возрасте 4−6 месяцев, чтобы радикально исправить все дефекты, тем самым дать ребенку возможность жить здоровым, отмечает пресс-служба кардиоцентра.
«Тетрада Фалло относится к частым врожденным порокам сердца с хорошим результатом хирургического лечения, но такого, чтобы были двойняшки — бывает крайне редко. Обе девочки хорошо перенесли операцию, все прошло в плановом порядке, мы полностью исправили порок сердца. После таких операций дети не отстают в развитии и не имеют физических ограничений», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов.