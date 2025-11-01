Ричмонд
В красноярском кардиоцентре прооперировали двойняшек с одинаковым пороком сердца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска из Хакасии поступили девочки-двойняшки, у которых диагностировали тетраду Фалло — сложный порок сердца. Это крайне редкий случай лечения двойняшек с одинаковым врожденным пороком сердца.

Источник: Freepik

Порок сердца у двойняшек был выявлен еще во время беременности мамы. Учитывая, что данный порок успешно оперируется, дети родились доношенными и в срок. Детей с таким пороком необходимо оперировать в возрасте 4−6 месяцев, чтобы радикально исправить все дефекты, тем самым дать ребенку возможность жить здоровым, отмечает пресс-служба кардиоцентра.

«Тетрада Фалло относится к частым врожденным порокам сердца с хорошим результатом хирургического лечения, но такого, чтобы были двойняшки — бывает крайне редко. Обе девочки хорошо перенесли операцию, все прошло в плановом порядке, мы полностью исправили порок сердца. После таких операций дети не отстают в развитии и не имеют физических ограничений», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов.