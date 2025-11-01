Адвокат выдал простой способ поделить машину при разводе без продажи и суда

«Чем раньше стороны перестанут опираться на слухи и начнут действовать по закону, тем выше шансы на спокойное урегулирование без лишних эмоций и затрат. Автомобиль — такое же имущество, как квартира или техника. Он делится по понятным правилам, и почти всегда находится вариант, который устраивает обоих экс-супругов», — заключил Ярахмедов.