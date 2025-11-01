Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске для детей-сирот закупили почти 300 квартир

С начала года в Красноярске было заключено 294 контракта на покупку жилья для детей-сирот. На эти нужды из федерального и краевого бюджетов выделено 1,3 миллиарда рублей.

Источник: Соцсети

— В этом году мы планируем приобрести еще 11 квартир для детей-сирот, на них из краевого бюджета выделили дополнительное финансирование. До Нового года успеваем зарегистрировать жилье и передать ключи новым владельцам, — сказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.

Отметим, что по словам Сергея Шикунова, в следующем году на покупку жилья для детей-сирот выделят 1,2 миллиарда рублей. Планируется, что на эту сумму будет закуплено 240 квартир.

В администрации краевого центра пояснили, что очередь формирует министерство образования края, а департамент градостроительства выступает муниципальным заказчиком и заключает контракты на приобретение квартир в порядке, установленном действующим законодательством.