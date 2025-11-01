В Красноярске для детей-сирот закупили почти 300 квартир

— В этом году мы планируем приобрести еще 11 квартир для детей-сирот, на них из краевого бюджета выделили дополнительное финансирование. До Нового года успеваем зарегистрировать жилье и передать ключи новым владельцам, — сказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.