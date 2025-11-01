В Красноярске для детей-сирот закупили почти 300 квартир

— В этом году мы планируем приобрести еще 11 квартир для детей-сирот, на них из краевого бюджета выделили дополнительное финансирование. До Нового года успеваем зарегистрировать жилье и передать ключи новым владельцам, — сказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.
Отметим, что по словам Сергея Шикунова, в следующем году на покупку жилья для детей-сирот выделят 1,2 миллиарда рублей. Планируется, что на эту сумму будет закуплено 240 квартир.
В администрации краевого центра пояснили, что очередь формирует министерство образования края, а департамент градостроительства выступает муниципальным заказчиком и заключает контракты на приобретение квартир в порядке, установленном действующим законодательством.