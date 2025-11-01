Депутат заксобрания объяснил рост цен на проезд в омских маршрутках

Депутат Законодательного Собрания Омской области Илья Смирнов прокомментировал omsk.aif.ru повышение стоимости проезда в маршрутных такси, которое вступило в силу 1 ноября.
Как пояснил парламентарий, в Омске действуют два типа перевозок. Муниципальные, где тариф регулируется государством, и частные, которые работают по рыночным принципам.
«Государство не может диктовать им стоимость проезда — это не тарифная услуга, а бизнес», — подчеркнул Илья Смирнов.
Повышение затронуло 14 городских маршрутов. Теперь поездка обойдется в 50 рублей вместо прежних 45. Для льготных категорий граждан — школьников, студентов и пенсионеров — при оплате картой «Омка» сохранился тариф в 45 рублей. Это уже второе повышение стоимости проезда за последний год.
Напомним, одна из омских транспортных компаний сохранит неизменной стоимость проезда до конца года.