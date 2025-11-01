Депутат заксобрания объяснил рост цен на проезд в омских маршрутках

Повышение затронуло 14 городских маршрутов. Теперь поездка обойдется в 50 рублей вместо прежних 45. Для льготных категорий граждан — школьников, студентов и пенсионеров — при оплате картой «Омка» сохранился тариф в 45 рублей. Это уже второе повышение стоимости проезда за последний год.