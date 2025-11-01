Ричмонд
Депутат заксобрания объяснил рост цен на проезд в омских маршрутках

Решение было принято частными перевозчиками, входящими в СРО «Омские перевозчики», в связи со сложной экономической ситуацией.

Источник: Freepik

Депутат Законодательного Собрания Омской области Илья Смирнов прокомментировал omsk.aif.ru повышение стоимости проезда в маршрутных такси, которое вступило в силу 1 ноября.

Как пояснил парламентарий, в Омске действуют два типа перевозок. Муниципальные, где тариф регулируется государством, и частные, которые работают по рыночным принципам.

«Государство не может диктовать им стоимость проезда — это не тарифная услуга, а бизнес», — подчеркнул Илья Смирнов.

Повышение затронуло 14 городских маршрутов. Теперь поездка обойдется в 50 рублей вместо прежних 45. Для льготных категорий граждан — школьников, студентов и пенсионеров — при оплате картой «Омка» сохранился тариф в 45 рублей. Это уже второе повышение стоимости проезда за последний год.

Напомним, одна из омских транспортных компаний сохранит неизменной стоимость проезда до конца года.