Трех многодетных матерей из Братска наградят почетным знаком «Материнская слава»

Материнство — великий дар и ответственный труд. Настоящая материнская любовь к своим детям является основой их благополучия и достойного будущего. А значит, и будущего нашей области, и всей страны. Одна из приоритетных задач правительства региона — сделать все возможное, чтобы матери Приангарья чувствовали себя защищенными, получали должную поддержку, — отметил Игорь Кобзев.
Как уточинили ИА «ТК Город» в пресс-службе регионального правительства, в этом году почтенным знаком наградят трех многодетных матерей из Братска: Зою Кривец, Анастасию Маурер и Татьяну Черний. Также награду вручат Марине Писаревой из города Вихоревка (Братский район). Кроме них почетным знаком в этом году наградят жительниц Иркутска, Усть-Илимска, Черемхово, Саянска, Зимы, а также Баяндаевского, Боханского, Иркутского, Качугского, Нижнеилимского, Нукутского, Чунского и Эхирит-Булагатского районов.
Знак «Материнская слава» вручается женщинам, которые воспитывают четырех и более детей, а также проживают на территории Приангарья. К знаку прилагается удостоверение и единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Почетным знаком многодетные матери Приангарья награждаются с 2008 года. За все время он был вручен почти 260 жительницам региона.