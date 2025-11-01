Трех многодетных матерей из Братска наградят почетным знаком «Материнская слава»

Знак «Материнская слава» вручается женщинам, которые воспитывают четырех и более детей, а также проживают на территории Приангарья. К знаку прилагается удостоверение и единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Почетным знаком многодетные матери Приангарья награждаются с 2008 года. За все время он был вручен почти 260 жительницам региона.