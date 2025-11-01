ГАИ задержала в Уфе шестерых нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали шестерых пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в нескольких из пострадали два человека. Всего сотрудники ГАИ пресекли 410 нарушений правил дорожного движения.
— Задержаны шестеро водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.