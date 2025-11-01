Ричмонд
На тюменской федеральной трассе резко ухудшилась погода

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск резко ухудшились погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Наряд ДПС несет службу под Тобольском.

«Резкое ухудшение погодных условий на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Наряды ДПС проводят разъяснительную работу с водителями о необходимости правильного выбора скорости с учетом дорожных и погодных условий», — пояснили в ведомстве.

В данный момент на трассе идет снег. Особенно опасная погода фиксируется в Тобольском и Уватском районах. На 229-м километре дороги наряд ДПС несет службу.

Ранее снег и сильный боковой ветер были зафиксированы на автодороге Тюмень — Омск в Голышмановском округе, где сотрудники Госавтоинспекции предупреждали водителей о плохой видимости и мокрой проезжей части.