Отделы ЗАГС Красноярского края изменят график работы в праздничные дни

1 ноября (суббота) все отделы ЗАГС региона будут работать. Для тех подразделений, где установлен график работы «понедельник-пятница», рабочий день будет сокращён на один час. Жителям рекомендуют заранее уточнить время окончания работы конкретного отдела, если планируется личное обращение за государственной услугой.
Со 2 по 4 ноября все ЗАГСы края будут закрыты в связи с праздничными выходными. С 5 ноября учреждения возобновят работу в обычном режиме.
Консультации по вопросам предоставления услуг можно получить: по телефонам: (8−391) 222−62−50, 222−62−40 (в рабочее время), а также круглосуточно — по бесплатному номеру 8−800−200−72−84.