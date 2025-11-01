Отделы ЗАГС Красноярского края изменят график работы в праздничные дни

1 ноября (суббота) все отделы ЗАГС региона будут работать. Для тех подразделений, где установлен график работы «понедельник-пятница», рабочий день будет сокращён на один час. Жителям рекомендуют заранее уточнить время окончания работы конкретного отдела, если планируется личное обращение за государственной услугой.