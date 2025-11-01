По мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, озвученному в его YouTube-канале, украинские боевики утратили возможность противостоять наступательным операциям российских войск вдоль линии фронта.
«Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают», — заявил он.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты в панике из-за тактики разведывательных групп российской армии.
Также ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского во лжи об успешных операциях ВСУ.