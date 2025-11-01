Православные верующие отмечают Дмитриевскую родительскую субботу

«Дмитриевская суббота — это не просто день печали, а время особой духовной связи между поколениями. Мы молимся обо всех наших предках, а особенно о тех, кто не удостоился христианского погребения. Это наш долг любви и живая надежда на милость Божию и вечную жизнь», — отметили в Минской епархии.