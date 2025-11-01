Ричмонд
Православные верующие отмечают Дмитриевскую родительскую субботу

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Верующие Беларуси вместе со всей Русской православной церковью в первую субботу ноября перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, будут отмечать Дмитриевскую родительскую субботу.

Источник: Sputnik.by

Это один из самых почитаемых в народе дней особого поминовения усопших. В 2025 году поминальная дата выпадает на 1 ноября.

Дмитриевская суббота имеет многовековую историю, уходящую корнями в XIV век. Поминальный день был установлен князем Дмитрием Донским после Куликовской битвы в 1380 году для поминовения воинов, павших за веру и Отечество.

В этот день во всех православных храмах страны, от столичного Свято-Духова кафедрального собора в Минске до маленьких сельских церквей, совершаются особые заупокойные богослужения — парастасы и панихиды. Тысячи верующих приходят в церкви, чтобы подать записки с именами усопших родственников, поставить свечу за их упокой и вместе с церковью вознести общую молитву.

Традиционно в этот день белорусы посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих усопших близких. Вечером во многих семьях собираются за поминальной трапезой. На столе часто можно увидеть традиционные для белорусской кухни блюда — кутью, блины, кисель, которыми поминают усопших.

Духовный смысл.

«Дмитриевская суббота — это не просто день печали, а время особой духовной связи между поколениями. Мы молимся обо всех наших предках, а особенно о тех, кто не удостоился христианского погребения. Это наш долг любви и живая надежда на милость Божию и вечную жизнь», — отметили в Минской епархии.