Психолог дала советы, как перестать контролировать мужа и начать ему доверять

Есть убеждение, что мужчины, которые состоят в стабильных отношениях или браке, более успешны в карьере. Им свойственны спокойствие, эмоциональное равновесие и рациональный взгляд на мир, потому что за их спиной есть спутница, которая может поддержать и помочь преодолеть трудности. «ВМ» обсудила с экспертами, почему мужчины в стабильных отношениях более успешны в бизнесе и работе.