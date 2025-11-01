Топ-5 главных новостей в Молдове 1 ноября 2025: Скандал в элитном лицее Кишинева — взятки и террор сотрудников; почему нового премьер-министра радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове; ноябрь начинается

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 1 ноября 2025:
1. В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.
2. Кошмар в элитном молдавском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.
3. Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
4. Драка в Кишиневском ПТУ: Ученицу с особыми потребностями избили до сотрясения мозга — мама девочки требует справедливости.
5. Выходные в Молдове: Ноябрь бьёт прошлогодние рекорды — тепло и комфортно, синоптики уточняют, когда опять будет + 20.
