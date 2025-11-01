Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 1 ноября 2025: Скандал в элитном лицее Кишинева — взятки и террор сотрудников; почему нового премьер-министра радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове; ноябрь начинается

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 1 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 1 ноября 2025:

1. В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.

2. Кошмар в элитном молдавском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.

3. Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.

4. Драка в Кишиневском ПТУ: Ученицу с особыми потребностями избили до сотрясения мозга — мама девочки требует справедливости.

5. Выходные в Молдове: Ноябрь бьёт прошлогодние рекорды — тепло и комфортно, синоптики уточняют, когда опять будет + 20.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.

По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).

Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.

И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).

Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.

Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).