В Минпросвещения считают, что говорить о переходе на 12-летнее обучение рано

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «ТАСС» заявил, что возможное увеличение срока школьного обучения до 12 лет нужно обсуждать открыто — с участием педагогов, учёных, экспертов и родителей.

Он подчеркнул, что любые реформы в системе образования требуют глубокого анализа и широкой дискуссии. По словам министра, уже внедрённые единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование помогли выровнять нагрузку между учителями и школьниками.

Кравцов напомнил, что идея 12-летки поднимается не впервые, однако решения подобного масштаба нельзя принимать без тщательных консультаций с профессиональным сообществом. Он отметил, что образование «очень чувствительно к любым изменениям».

Министр добавил, что приоритетом министерства остаётся не изменение сроков обучения, а повышение его качества.

