Отец и сын уехали на рыбалку и не вернулись: спасатели рассказали, что произошло

Вчера вечером, 31 октября, в Ишимбайском районе Башкирии спасатели успешно завершили поисковую операцию. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что мужчина с сыном уехали на рыбалку и не вернулись домой в назначенное время.
К счастью, обоих участников похода быстро обнаружили. По данным спасателей, мужчина и ребенок не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.
Госкомитет по ЧС напоминает гражданам основные правила безопасности при посещении леса. Перед выходом на природу необходимо полностью зарядить мобильный телефон и взять powerbank, а также сообщить близким точный маршрут и предполагаемое время возвращения.
В обязательный набор снаряжения должны входить свисток для подачи сигналов, компас для ориентации на местности, яркая одежда, чтобы быть заметным, и фонарик на случай наступления темноты.
Если вы все же заблудились, спасатели рекомендуют остановиться, позвонить по номеру 112 и оставаться на месте до прихода помощи. Специалисты подчеркивают, что правильная подготовка и сохранение спокойствия — залог безопасного возвращения из леса.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.