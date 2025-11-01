Отец и сын уехали на рыбалку и не вернулись: спасатели рассказали, что произошло

Вчера вечером, 31 октября, в Ишимбайском районе Башкирии спасатели успешно завершили поисковую операцию. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что мужчина с сыном уехали на рыбалку и не вернулись домой в назначенное время.