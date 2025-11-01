Грабители Лувра попытались сбыть украденные драгоценности

Грабители, совершившие в октябре кражу драгоценностей из парижского Лувра, предприняли попытку сбыть похищенное через даркнет. Согласно информации, распространенной немецкой газетой Bild, преступники вышли на связь с израильской охранной компанией CGI Group, которая ранее была нанята анонимным клиентом, связанным с музеем, для поиска украденных ценностей.
Глава фирмы Цвика Наве сообщил, что через пять дней после ограбления с ними связался человек, представившийся представителем грабителей, и предложил вести переговоры о покупке украденных произведений искусства в даркнете. Охранная компания согласилась на предложение, и в ходе дальнейших переговоров подтвердила, что у неизвестного действительно находится как минимум часть похищенных ценностей.
Несмотря на оперативное информирование французских правоохранительных органов, бюрократические проволочки помешали осуществлению операции по возвращению украденных предметов искусства. Наве выразил сожаление по поводу упущенной возможности восстановить хотя бы часть культурного достояния.
Ранее сообщалось, что небрежность и спешка ограбивших Лувр позволила полиции выйти на их след.
