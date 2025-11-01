Грабители Лувра попытались сбыть украденные драгоценности

Глава фирмы Цвика Наве сообщил, что через пять дней после ограбления с ними связался человек, представившийся представителем грабителей, и предложил вести переговоры о покупке украденных произведений искусства в даркнете. Охранная компания согласилась на предложение, и в ходе дальнейших переговоров подтвердила, что у неизвестного действительно находится как минимум часть похищенных ценностей.