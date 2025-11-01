Змеи из головы: Хайди Клум показала свой долгожданный образ на Хеллоуин

Немецкая модель Хайди Клум известна своими экстравагантными образами на Хеллоуин, и 2025 год не стал исключением. В этот раз Клум предстала в образе Медузы Горгоны.
На голове у модели расположились роботизированные змеи, а хвост образа растянулся почти на два с половиной метра. Сама Хайди ранее пообещала, что в этом году ее образ будет «мерзким».
В прошлом году Клум вместе со своим мужем Томом Каулитцем выбрала парный костюм инопланетян из фильма Стивена Спилберга 1982 года. Знаменитая пара предстала перед поклонниками в костюме со сложной конструкцией и большим количеством накладной кожи.
В 2023 году модель решила предстать перед публикой в образе павлина. Девушка облачилась в синее облегающее боди, лицо супермодели было загримировано под птичье, а из головы торчала парочка перьев.
В 2022 году Хайди Клум появилась на праздновании Хеллоуина в костюме дождевого червя. Муж Клум сопровождал ее в костюме рыбака с окровавленным глазом. На подготовку к празднику знаменитости потребовалось около 10 часов.