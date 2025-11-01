Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Змеи из головы: Хайди Клум показала свой долгожданный образ на Хеллоуин

Немецкая модель Хайди Клум известна своими экстравагантными образами на Хеллоуин, и 2025 год не стал исключением. В этот раз Клум предстала в образе Медузы Горгоны.

Немецкая модель Хайди Клум известна своими экстравагантными образами на Хеллоуин, и 2025 год не стал исключением. В этот раз Клум предстала в образе Медузы Горгоны.

На голове у модели расположились роботизированные змеи, а хвост образа растянулся почти на два с половиной метра. Сама Хайди ранее пообещала, что в этом году ее образ будет «мерзким».

В прошлом году Клум вместе со своим мужем Томом Каулитцем выбрала парный костюм инопланетян из фильма Стивена Спилберга 1982 года. Знаменитая пара предстала перед поклонниками в костюме со сложной конструкцией и большим количеством накладной кожи.

В 2023 году модель решила предстать перед публикой в образе павлина. Девушка облачилась в синее облегающее боди, лицо супермодели было загримировано под птичье, а из головы торчала парочка перьев.

В 2022 году Хайди Клум появилась на праздновании Хеллоуина в костюме дождевого червя. Муж Клум сопровождал ее в костюме рыбака с окровавленным глазом. На подготовку к празднику знаменитости потребовалось около 10 часов.